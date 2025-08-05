Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о переходе в «Крылья Советов»

27-летний футболист «Зенита» высказался о потенциальном переезде в 63-й регион.
Ильзат Ахметов выступает за «сине-бело-голубых» с января 2024 года. Всего провел за них 21 матч. Результативными действиями не отметился. В минувшем розыгрыше РПЛ выходил на поле пять раз. Плюс десять встреч в Кубке.
Ранее появилась информация, что полузащитник может пополнить состав «зелено-бело-синих» по договору аренды. Причем петербургская команда имеет право вернуть его зимой, а самарцы — отказаться от него к этому же периоду.
Предположительно, платить в Самаре будут 2,5 млн рублей в месяц. Хотя изначально называли 3 млн рублей. Это без учета доплат от клуба «сине-бело-голубых».
«Без понятия. Сейчас в “Зените”, с командой. Какая Самара?» — приводит слова Ахметова «СЭ».
Также «Крылья Советов» интересовались 29-летним защитником «Спартака» Никитой Черновым. Недавно его агент рассказал, как идут дела по этой сделке.
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