Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о переходе в «Крылья Советов»

27-летний футболист «Зенита» высказался о потенциальном переезде в 63-й регион.

27-летний футболист «Зенита» высказался о потенциальном переезде в 63-й регион.

Ильзат Ахметов выступает за «сине-бело-голубых» с января 2024 года. Всего провел за них 21 матч. Результативными действиями не отметился. В минувшем розыгрыше РПЛ выходил на поле пять раз. Плюс десять встреч в Кубке.

Ранее появилась информация, что полузащитник может пополнить состав «зелено-бело-синих» по договору аренды. Причем петербургская команда имеет право вернуть его зимой, а самарцы — отказаться от него к этому же периоду.

Предположительно, платить в Самаре будут 2,5 млн рублей в месяц. Хотя изначально называли 3 млн рублей. Это без учета доплат от клуба «сине-бело-голубых».

«Без понятия. Сейчас в “Зените”, с командой. Какая Самара?» — приводит слова Ахметова «СЭ».

Также «Крылья Советов» интересовались 29-летним защитником «Спартака» Никитой Черновым. Недавно его агент рассказал, как идут дела по этой сделке.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.