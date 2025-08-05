Ильзат Ахметов прокомментировал информацию о переходе в «Крылья Советов»

Ильзат Ахметов выступает за «сине-бело-голубых» с января 2024 года. Всего провел за них 21 матч. Результативными действиями не отметился. В минувшем розыгрыше РПЛ выходил на поле пять раз. Плюс десять встреч в Кубке.