Температура воды в Волге у Самары 5 августа около +24 градусов

В Самарской области — знойные дни, пляжи перполнены даже в будни. Вода в Волге прогрелась до комфортных значений.
По данным Приволжского УГМС, 5 августа температура воды у берегов Самары (Саратовское водохранилище) составляет около +24 °C. У Тольятти (Куйбышевское водохранилище) — примерно +25 °C, аналогичные значения сохраняются у Сызрани.
Напомним, с 5 по 7 августа в Самарской области ожидается переменчивая погода:
5 августа: до +30 °C, без осадков, южный ветер до 5,8 м/с.
6 августа: до +25 °C, возможны дожди и грозы, северо-западный ветер 1,5−3 м/с.
7 августа: до +26 °C (ощущается как +28 °C), без осадков, слабый ветер.
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