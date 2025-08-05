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Температура воды в Волге у Самары 5 августа около +24 градусов

В Самарской области — знойные дни, пляжи перполнены даже в будни.

В Самарской области — знойные дни, пляжи перполнены даже в будни. Вода в Волге прогрелась до комфортных значений.

По данным Приволжского УГМС, 5 августа температура воды у берегов Самары (Саратовское водохранилище) составляет около +24 °C. У Тольятти (Куйбышевское водохранилище) — примерно +25 °C, аналогичные значения сохраняются у Сызрани.

Напомним, с 5 по 7 августа в Самарской области ожидается переменчивая погода:

5 августа: до +30 °C, без осадков, южный ветер до 5,8 м/с.

6 августа: до +25 °C, возможны дожди и грозы, северо-западный ветер 1,5−3 м/с.

7 августа: до +26 °C (ощущается как +28 °C), без осадков, слабый ветер.

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