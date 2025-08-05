В арктической зоне Сибири природные пожары увеличили интенсивность

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Интенсивность природных пожаров за последние 20 лет увеличилась на значительной территории арктической зоны Сибири. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
«Коллектив красноярских ученых, в состав которого вошли исследователи Красноярского научного центра СО РАН, проанализировал спутниковые данные за последние 23 года и обнаружил, что природные пожары в этом регионе становятся не только более частыми, но и характеризуются ростом интенсивности горения. За последние два десятилетия на большей части арктической зоны Сибири зафиксировано увеличение мощности теплоизлучения от пожаров», — говорится в сообщении.
Масштабные случаи пожаров высокой интенсивности зарегистрированы в восточной части арктической Сибири, где преобладают лиственничные леса. Мощность природных пожаров здесь в два раза выше, чем в западных районах зоны. Снижение интенсивности горения исследователи фиксируют лишь на небольшой части макрорегиона — в зонах с тундровой растительностью и высокой влажностью. Такие территории остаются слабо затронутыми огнем.
«Пожары в арктической зоне Сибири — не только локальная экологическая проблема. Они ведут к выбросам углерода, ранее “запертого” в мерзлоте, и тем самым усиливают глобальное потепление. Кроме того, лесные пожары в этих широтах вызывают долгосрочные изменения в экосистемах, включая деградацию многолетней мерзлоты, изменения в растительном покрове и гидрологическом режиме почв», — приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Евгения Пономарева.
Основным фактором увеличения интенсивности и частоты пожаров ученые считают изменение погодных условий и продолжающееся потепление климата, которое в Арктике происходит ускоренными темпами. В наиболее уязвимых территориях арктической зоны Сибири экстремальные сезоны природных пожаров происходят примерно раз в пять лет и увеличивают площади пожаров в 2−4 раза относительно среднемноголетних значений. Ученые связывают это с усиление антициклонической активности, формирующей длительные засухи. При засухе интенсивный нагрев солнцем усиливает испарение, снижает влажность воздуха. Это приводит к достаточно быстрому истощению запасов влаги в почве, растительной подстилке и лесных горючих материалах- основных компонентах горения.