В арктической зоне Сибири природные пожары увеличили интенсивность

«Коллектив красноярских ученых, в состав которого вошли исследователи Красноярского научного центра СО РАН, проанализировал спутниковые данные за последние 23 года и обнаружил, что природные пожары в этом регионе становятся не только более частыми, но и характеризуются ростом интенсивности горения. За последние два десятилетия на большей части арктической зоны Сибири зафиксировано увеличение мощности теплоизлучения от пожаров», — говорится в сообщении.