В Альянсе по защите детей в цифровой среде дали советы по защите в интернете

Как же защитить своего ребенка? Конечно, можно пойти по самому простому пути — пути запретов. Закрыть доступ к определенным сайтам, установить жесткие лимиты экранного времени, контролировать каждый переход по ссылкам. Но будет ли это работать? Больше нет, чем да — мало кому понравится, когда ему что-то запрещают по неизвестной ему причине. А ребенок наверняка не понимает, от чего вы пытаетесь его огородить. Ведь, как показало исследование, дети практически не заходят на образовательные платформы сами по себе — только по заданию школы или когда попросят родители. Это означает, что на цифровое поведение детей можем повлиять мы с вами, и не через запреты, а через диалог и образование.