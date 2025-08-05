МАРТ пришел с проверкой в магазины «Маяк» после обращений белорусов. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве уточнили, что при учете поступающих обращений от белорусов, сотрудники МАРТ проверили магазины сети «Маяк» (ЗАО «Доброном»), расположенные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.
С учетом проведенной проверки, в 88% проверенных магазинов названной сети допускались нарушения законодательства. В МАРТ заявили, что в 47% проверенных магазинов продавались продукты с истекшим сроком годности от 1 до 15 дней. Речь идет про полуфабрикаты из мяса птицы, сыр, мясную продукцию, овощи, печенье и другие продукты.
В пресс-службе обратили внимание, что были выданы рекомендации, касающиеся устранения обнаруженных нарушений. Кроме того, были внесены предписания о запрете на продажу недоброкачественной продукции на сумму более 650 рублей.
«Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности», — сообщили в МАРТ.
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