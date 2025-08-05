МАРТ пришел с проверкой в магазины «Маяк» после обращений белорусов

С учетом проведенной проверки, в 88% проверенных магазинов названной сети допускались нарушения законодательства. В МАРТ заявили, что в 47% проверенных магазинов продавались продукты с истекшим сроком годности от 1 до 15 дней. Речь идет про полуфабрикаты из мяса птицы, сыр, мясную продукцию, овощи, печенье и другие продукты.