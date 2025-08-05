Во Вьетнаме обнаружены зеленые водоросли необычайно богатые жирными кислотами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Исследователи из России и Вьетнама обнаружили, что в почвах Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) обитают сразу три ранее неизвестных вида зеленых водорослей, чьи клетки очень быстро и активно накапливают омега-3 и другие жирные кислоты, необходимые для нормальной работы всех живых организмов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Благодаря способности накапливать большие количества омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также альфа-линоленовой кислоты описанные нами штаммы можно использовать в качестве высокоэффективных кормовых добавок в аквакультуре и животноводстве», — заявил заведующий лабораторией альгоэкоинжиниринга Института физиологии растений РАН (Москва) Евгений Мальцев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечается в сообщении, Мальцев вместе с группой исследователей из института, а также ученые из Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра совершили это открытие при изучении разнообразия почвенных водорослей из рода Coccomyxa, обитающих на территории СРВ. Они широко используются в биотехнологии благодаря быстрому росту и способности накапливать большие количества жирных кислот.
Данные особенности этих водорослей, а также их способность образовывать микроскопические капли жира, делают их привлекательной альтернативой для растительных масел и морепродуктов, содержащих в себе омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Руководствуясь этими соображениями, ученые ищут новые штаммы водорослей, способные синтезировать большие количества жирных кислот, а также оптимизируют подходы к их выращиванию.
В частности, российским и вьетнамским исследователям удалось обнаружить на территории вьетнамского национального парка Донгнай сразу пять ранее неизвестных штаммов водорослей из рода Coccomyxa. Один из них относился к уже известному науке виду Coccomyxa subellipsoidea, а четыре остальных были выделены в три новых вида — Coccomyxa fusiformis, Coccomyxa tropica и Coccomyxa cattiensis.
Последующие опыты показали, что исследуемые штаммы преимущественно накапливают полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе линоленовую и линолевую кислоту, играющие важную роль в поддержания здоровья кожи, волос и иммунитета. При этом больше всего омега-3 кислот вырабатывал новый штамм Coccomyxa subellipsoidea, а водоросли вида Coccomyxa fusiformis содержали максимальную долю полиненасыщенных жирных кислот. Это делает их особенно интересными для культивации, подытожили ученые.