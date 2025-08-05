Во Вьетнаме обнаружены зеленые водоросли необычайно богатые жирными кислотами

В частности, российским и вьетнамским исследователям удалось обнаружить на территории вьетнамского национального парка Донгнай сразу пять ранее неизвестных штаммов водорослей из рода Coccomyxa. Один из них относился к уже известному науке виду Coccomyxa subellipsoidea, а четыре остальных были выделены в три новых вида — Coccomyxa fusiformis, Coccomyxa tropica и Coccomyxa cattiensis.