Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Вьетнаме обнаружены зеленые водоросли необычайно богатые жирными кислотами

Выявлены сразу три ранее неизвестных вида зеленых водорослей, чьи клетки очень быстро и активно накапливают омега-3 и другие жирные кислоты, сообщили в пресс-службе РНФ.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Исследователи из России и Вьетнама обнаружили, что в почвах Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) обитают сразу три ранее неизвестных вида зеленых водорослей, чьи клетки очень быстро и активно накапливают омега-3 и другие жирные кислоты, необходимые для нормальной работы всех живых организмов. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Благодаря способности накапливать большие количества омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также альфа-линоленовой кислоты описанные нами штаммы можно использовать в качестве высокоэффективных кормовых добавок в аквакультуре и животноводстве», — заявил заведующий лабораторией альгоэкоинжиниринга Института физиологии растений РАН (Москва) Евгений Мальцев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечается в сообщении, Мальцев вместе с группой исследователей из института, а также ученые из Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра совершили это открытие при изучении разнообразия почвенных водорослей из рода Coccomyxa, обитающих на территории СРВ. Они широко используются в биотехнологии благодаря быстрому росту и способности накапливать большие количества жирных кислот.

Данные особенности этих водорослей, а также их способность образовывать микроскопические капли жира, делают их привлекательной альтернативой для растительных масел и морепродуктов, содержащих в себе омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Руководствуясь этими соображениями, ученые ищут новые штаммы водорослей, способные синтезировать большие количества жирных кислот, а также оптимизируют подходы к их выращиванию.

В частности, российским и вьетнамским исследователям удалось обнаружить на территории вьетнамского национального парка Донгнай сразу пять ранее неизвестных штаммов водорослей из рода Coccomyxa. Один из них относился к уже известному науке виду Coccomyxa subellipsoidea, а четыре остальных были выделены в три новых вида — Coccomyxa fusiformis, Coccomyxa tropica и Coccomyxa cattiensis.

Последующие опыты показали, что исследуемые штаммы преимущественно накапливают полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе линоленовую и линолевую кислоту, играющие важную роль в поддержания здоровья кожи, волос и иммунитета. При этом больше всего омега-3 кислот вырабатывал новый штамм Coccomyxa subellipsoidea, а водоросли вида Coccomyxa fusiformis содержали максимальную долю полиненасыщенных жирных кислот. Это делает их особенно интересными для культивации, подытожили ученые.