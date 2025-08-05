Клещи стали реже нападать на волгоградцев

Чтобы обезопасить себя и своих близких, Роспотребнадзор напоминает о простых, но эффективных мерах профилактики. Прежде всего, это защита от укусов клещей во время прогулок на природе. Кроме того, необходимо проводить акарицидные обработки территорий и сельскохозяйственных животных. Если у вашего питомца обнаружили клещей, немедленно обратитесь к ветеринару.