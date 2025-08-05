Клещи стали реже нападать на волгоградцев

Несмотря на то, что лето подходит к концу, и активность клещей в Волгоградской области идет на спад, расслабляться рано. Региональное управление Роспотребнадзора предупреждает — природные очаги Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза и туляремии никуда не делись, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
С начала сезона за помощью к медикам обратились 1685 человек, пострадавших от укусов клещей. За последнюю неделю зафиксирован 21 случай — это в пределах многолетних значений, что свидетельствует о снижении активности опасных насекомых. Однако, уже зарегистрированы случаи заражения: 3 человека заболели КГЛ и 10 — иксодовым клещевым боррелиозом.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, Роспотребнадзор напоминает о простых, но эффективных мерах профилактики. Прежде всего, это защита от укусов клещей во время прогулок на природе. Кроме того, необходимо проводить акарицидные обработки территорий и сельскохозяйственных животных. Если у вашего питомца обнаружили клещей, немедленно обратитесь к ветеринару.