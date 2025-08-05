Российские туристы массово разочаровываются отдыхом в Абхазии

Тем временем россияне всё чаще выбирают альтернативу — Турцию или Крым, где, по их словам, чище, безопаснее и за те же деньги можно получить куда более приятный отдых. Несмотря на природную красоту Абхазии — горы, море и пейзажи — отдыхающие считают, что это не компенсирует регулярные отключения света, антисанитарию и общее чувство недоверия.