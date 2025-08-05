Российские туристы массово разочаровываются отдыхом в Абхазии

Абхазия может лишиться значительной доли российских туристов: отдыхающие всё чаще высказывают недовольство ростом цен на фоне отсутствия качественного сервиса. Многие отмечают, что прежде чем увеличивать стоимость отдыха, необходимо привести в порядок инфраструктуру и уровень обслуживания.
По словам туристов, ситуация на курортах практически не изменилась: персонал грубый, гостиницы требуют ремонта, а пляжи больше напоминают стихийные свалки. В отзывах часто упоминаются кражи, хамство в заведениях и продажа некачественного алкоголя. Некоторые прямо называют абхазский сервис «обманом на ровном месте».
Неудивительно, что интерес к отдыху в республике снижается. По последним данным, количество бронирований упало на 40%. На этом фоне дополнительный резонанс вызвало недавнее высказывание сотрудницы минтуризма, назвавшей туристов из России «нищими» и питающимися «дошираками» — за что чиновницу вскоре уволили.
Тем временем россияне всё чаще выбирают альтернативу — Турцию или Крым, где, по их словам, чище, безопаснее и за те же деньги можно получить куда более приятный отдых. Несмотря на природную красоту Абхазии — горы, море и пейзажи — отдыхающие считают, что это не компенсирует регулярные отключения света, антисанитарию и общее чувство недоверия.