Несколько поездов задержались из-за возгорания на станции в Ростовской области

В Ростовской области из-за «возгорания технического здания на станции Старая Станица» задержались пассажирские поезда. Об этом 5 августа сообщает Южная транспортная прокуратура.
— Контролируется соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования, — подчеркивают в ведомстве.
Пожаловаться на задержки в пути пассажиры могут по телефону дежурного транспортного прокурора.
Добавим, также в ночь на 5 августа после атаки БПЛА произошло возгорание подстанции произошло в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района. Площадь пожара в этом случае составила 500 кв. метров.
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