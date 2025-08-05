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Несколько поездов задержались из-за возгорания на станции в Ростовской области

Поезда задержались в пути после пожара в техническом здании на одной из донских станций.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за «возгорания технического здания на станции Старая Станица» задержались пассажирские поезда. Об этом 5 августа сообщает Южная транспортная прокуратура.

— Контролируется соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования, — подчеркивают в ведомстве.

Пожаловаться на задержки в пути пассажиры могут по телефону дежурного транспортного прокурора.

Добавим, также в ночь на 5 августа после атаки БПЛА произошло возгорание подстанции произошло в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района. Площадь пожара в этом случае составила 500 кв. метров.

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