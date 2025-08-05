По месту прописки: к чему приведет введение дифференцированной ипотечной ставки

В России планируют ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Почему возникла необходимость и как это повлияет на рынок недвижимости, «Вечерняя Москва» узнала у ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.
По его словам, речь идет о том, чтобы сделать сниженную ставку для отдельных регионов.
— Сейчас единая фиксированная ставка для всех — шесть процентов, но, возможно, выделят отдельные регионы, где теперь ставка будет ниже. Это поможет повысить привлекательность ипотеки и удержать население в регионе проживания. Также не исключено, что будет привязка по семейному положению и количеству детей (чем больше детей — тем ниже процентная ставка). Это предложение позволит решить демографическую ситуацию в стране и поспособствует развитию регионов, — считает эксперт.
При этом для крупных мегаполисов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, условия останутся прежними, с максимальными ставками, отметил собеседник «ВМ».
Однако получить ипотеку по сниженной ставке будет сложнее, уверен ипотечный брокер.
Почему люди предпочитают снимать жилье.
— К тому же за последний период по льготным ипотекам подняли первоначальные взносы. К примеру, по семейной ипотеке минимальный первый взнос составляет 30 процентов. Поэтому, с одной стороны, условия становятся лояльнее. Но с точки зрения одобрения получить ипотеку становится сложнее. В ручном режиме банки могут изменить количество сделок по льготным условиям, поэтому заемщику придется побороться за ипотеку, — предположил Ракута.
Кроме того, у людей, которые не прописаны в регионе, где они планируют купить квартиру, не будет возможности получить ипотеку по сниженным условиям, предупредил эксперт.
— То есть будет действовать ограничение, которое позволит взять квартиру в ипотеку только в том регионе, где у человека есть прописка. Это коснется всех льготных программ, — подчеркнул Ракута.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой усовершенствовать механизм выдачи семейной ипотеки, ограничив его покупкой или строительством жилья только в регионе прописки заемщика. Данное предложение уже поддержал Минфин.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что дифференцированную ставку по семейной ипотеке в России могут ввести до конца 2025 года.