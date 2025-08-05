По месту прописки: к чему приведет введение дифференцированной ипотечной ставки

— Сейчас единая фиксированная ставка для всех — шесть процентов, но, возможно, выделят отдельные регионы, где теперь ставка будет ниже. Это поможет повысить привлекательность ипотеки и удержать население в регионе проживания. Также не исключено, что будет привязка по семейному положению и количеству детей (чем больше детей — тем ниже процентная ставка). Это предложение позволит решить демографическую ситуацию в стране и поспособствует развитию регионов, — считает эксперт.