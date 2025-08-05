В Иркутске обрезают деревья и убирают сухие и аварийные стволы. В планах нужно обработать 10 040 деревьев. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день специалисты выполнили около 65% работ. Пока санитарную обрезку зеленых насаждений проводят на территории «Иерусалимской горы».
— Санитарная обрезка необходима для защиты деревьев от вредителей и заболеваний. Специалисты убирают сухие, поврежденные ветви. Особое внимание уделяется паркам и скверам, где большое скопление людей, — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Помимо основных работ, осуществляется формовочная обрезка более чем 782 деревьев. Рабочие трудятся на улицах Карла Маркса и Сухэ-Батора, где деревьям придают шарообразную форму. Все оставшиеся мероприятия по обрезке планируется завершить осенью. Управляющие компании несут ответственность за организацию аналогичных работ на придомовых территориях.