В Иркутске обрезают деревья и убирают сухие и аварийные стволы. В планах нужно обработать 10 040 деревьев. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день специалисты выполнили около 65% работ. Пока санитарную обрезку зеленых насаждений проводят на территории «Иерусалимской горы».