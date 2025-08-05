Диетолог объяснила, как похудеть летом на ягодах

Чтобы этого избежать, диетолог советует сочетать ягоды с белковыми продуктами. Например, добавлять их в нежирный творог, кефир или йогурт. Полезной добавкой станет также ложка льняного семени или немного кедровых орешков. В таком виде углеводы из ягод будут усваиваться медленнее, а чувство сытости сохранится дольше.