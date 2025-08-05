Диетолог объяснила, как похудеть летом на ягодах

В беседе с KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко, член Национальной ассоциации диетологов, рассказала, что ягоды действительно могут помочь сбросить лишний вес.
Как пояснила специалист, ягоды нельзя рассматривать как самостоятельный прием пищи, несмотря на высокое содержание клетчатки, витаминов и антиоксидантов. При употреблении в чистом виде они быстро повышают уровень сахара в крови, вызывают резкий всплеск энергии, а затем — столь же резкое чувство голода.
Чтобы этого избежать, диетолог советует сочетать ягоды с белковыми продуктами. Например, добавлять их в нежирный творог, кефир или йогурт. Полезной добавкой станет также ложка льняного семени или немного кедровых орешков. В таком виде углеводы из ягод будут усваиваться медленнее, а чувство сытости сохранится дольше.
По словам Денисенко, при сбалансированном питании и умеренной физической активности летом можно похудеть на несколько килограммов, особенно если основу рациона составляют ягоды, овощи и сезонные фрукты.
При этом она подчеркнула, что ягодная диета подходит не всем. Людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и при высоком уровне сахара в крови перед изменением рациона необходимо проконсультироваться с врачом.