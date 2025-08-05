Высоток у ТЦ «Парк Хаус» в Самаре не будет

В рамках заседания обсуждалось увеличение плотности застройки в пределах Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда до 80%. Однако власти посчитали, что предоставлять разрешение на отклонение от установленных параметров пока рано. Основная причина — отсутствие проработанных решений по инфраструктуре и интеграции объекта в городскую среду.