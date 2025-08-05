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Высоток у ТЦ «Парк Хаус» в Самаре не будет

Строительство многоэтажных домов на парковке возле торгового центра «Парк Хаус» в Самаре отменено.

Строительство многоэтажных домов на парковке возле торгового центра «Парк Хаус» в Самаре отменено. Изначально проект получил поддержку на общественных обсуждениях, а также рассматривался на комиссии по правилам землепользования и застройки при участии представителей министерства градостроительной политики Самарской области.

В рамках заседания обсуждалось увеличение плотности застройки в пределах Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда до 80%. Однако власти посчитали, что предоставлять разрешение на отклонение от установленных параметров пока рано. Основная причина — отсутствие проработанных решений по инфраструктуре и интеграции объекта в городскую среду.

Власти надеются, что изменения в ПЗЗ позволят оптимизировать проектирование подземных пространств.

Ранее мы писали, что Самострой сровняют с землей в Кировском районе Самары.

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