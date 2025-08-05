В Чусовом открылся веревочный парк

Веревочный парк «Панда Парк» на ул. Сивкова, 1 в Чусовом создан по проекту активных чусовлян с использованием механизма инициативного бюджетирования. Общая сумма на реализацию мероприятия составила 4,4 млн рублей, из них 3,9 млн поступили из бюджета Пермского края, остальные средства выделены местным бюджетом и жителями города.
«Панда Парк» благоустроен на свободной лесопарковой зоне городского парка культуры и отдыха «Ермак». Здесь объединяются природный ландшафт и современные игровые зоны. Помимо «детской трассы» и «подвешенных платформ», в парке есть «семейная трасса» и «ломанный зигзаг», высотой по три метра, длиной более шести метров.
Все трассы имеют боковые веревки и страховочные линии.