В Чусовом открылся веревочный парк

«Панда Парк» благоустроен на свободной лесопарковой зоне городского парка культуры и отдыха «Ермак». Здесь объединяются природный ландшафт и современные игровые зоны. Помимо «детской трассы» и «подвешенных платформ», в парке есть «семейная трасса» и «ломанный зигзаг», высотой по три метра, длиной более шести метров.