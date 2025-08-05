«Сосед сообщил о выпавшем ребенке». В Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Березино девятилетняя девочка выпала из окна, когда мать гладила белье. Подробности пишет БелТА.
Согласно предварительным данным, в Березино, 4 августа, в понедельник, девятилетняя девочка вернулась домой после прогулки с матерью. Женщина занялась глажкой белья и в какой-то момент услышала глухой звук со стороны улицы, но не придала этому значения.
«Через несколько минут к ней пришел сосед, который сообщил о выпавшем из окна ребенке», — отметили в ведомстве.
В СК добавили: женщина, заметив отсутствие дочери в квартире, поняла, что трагедия случилась с ее ребенком. Девятилетняя девочка с множественными тяжелыми травмами и без сознания была доставлена в больницу. Во время осмотра балкона следователь заметил стул, стоявший рядом с оконным проемом.
Тем временем трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском: «Мама мыла окна».
Кроме того, эпидемиологи предупредили белорусов об опасном заболевании.
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