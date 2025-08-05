«Сосед сообщил о выпавшем ребенке». В Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье

В СК добавили: женщина, заметив отсутствие дочери в квартире, поняла, что трагедия случилась с ее ребенком. Девятилетняя девочка с множественными тяжелыми травмами и без сознания была доставлена в больницу. Во время осмотра балкона следователь заметил стул, стоявший рядом с оконным проемом.