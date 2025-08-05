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В Ростове приступили к строительству Дворца спорта на стадионе «Труд»

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. Рабочие приступили к строительству Дворца спорта на стадионе «Труд» в Ростове. Об этом сообщает областное правительство.

«Новый Дворец спорта позволит создать на стадионе серьезную базу для круглогодичной подготовки спортсменов для сборных команд Ростовской области и России, которые будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и игровым видам спорта», — отметил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

На стройплощадке проводят основные работы — подготавливают грунт для установки легкоатлетического манежа и зала, бурят скважины и размещают грунтовые сваи. В Дворце планируют проложить шесть беговых дорожек, а также секторы для тройного прыжка, прыжков в длину, в высоту с шестом, толкания ядра и тренажерный зал, зал общей физподготовки.

К манежу пристроят два спортзала для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу и теннису.

Закончить работы планируют 31 августа 2027 года. На эти цели из областного бюджета в 2025—2027 годах направят более 3 млрд рублей.

В конце июня стройплощадку будущего Дворца спорта посетили Юрий Слюсарь и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, с рабочей поездкой в Ростовской области останавливался и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам главы донского региона, центр поддержит область в проведении капремонта спортивных стадионов в нескольких муниципалитетах, а также при строительстве крытого бассейна на гребном канале в Ростове.