В Ростове приступили к строительству Дворца спорта на стадионе «Труд»

В конце июня стройплощадку будущего Дворца спорта посетили Юрий Слюсарь и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, с рабочей поездкой в Ростовской области останавливался и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам главы донского региона, центр поддержит область в проведении капремонта спортивных стадионов в нескольких муниципалитетах, а также при строительстве крытого бассейна на гребном канале в Ростове.