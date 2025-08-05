Ученые объяснили, почему люди постоянно думают о еде

По словам исследователя Дайсукэ Хаяси из Университета штата Пенсильвания, «food noise» («шум еды») — это постоянный мыслительный поток, связанный с едой, который мешает человеку чувствовать себя хорошо и принимать здоровые решения.
Термин пока мало изучен. В 2023 году Хаяси и его коллеги опубликовали первую научную работу, в которой сопоставили личные истории с тем, что уже известно о реакции человека на пищевые сигналы. Сейчас команда продолжает исследования.
По словам Хаяси, навязчивые мысли чаще всего запускаются сигналами из внешней среды, например, запахами или рекламой, аппетитными фото в соцсетях. Влияют и внутренние факторы: гормоны, стресс, особенности обмена веществ. У некоторых людей чувствительность к таким сигналам выше, чем у других. Это зависит от генетики, образа жизни и информационного окружения.
Хаяси считает, что одной из причин снижения навязчивых мыслей могут быть препараты на основе агониста ГПП-1 — например, Оземпик. По данным пациентов, до приема таких препаратов у них наблюдалась острая реакция на пищевые раздражители, а после тяга снижалась. Это один из факторов эффективности подобных средств при ожирении, однако точных выводов пока нет.
Если навязчивые мысли о еде мешают в повседневной жизни, Хаяси рекомендует обратиться к диетологу. Специалист поможет выявить триггеры и предложит стратегии — например, увеличить порции на приемах пищи, есть медленнее, чтобы избежать резких скачков голода.
В материале Science Focus отмечают, что современная культура двояка: она одновременно пропагандирует стройность и постоянно подталкивает к перееданию через доступность сладкого, жирного и соленого. В таких условиях бороться с навязчивыми мыслями о еде трудно, и это системная проблема.