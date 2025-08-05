Ученые объяснили, почему люди постоянно думают о еде

Хаяси считает, что одной из причин снижения навязчивых мыслей могут быть препараты на основе агониста ГПП-1 — например, Оземпик. По данным пациентов, до приема таких препаратов у них наблюдалась острая реакция на пищевые раздражители, а после тяга снижалась. Это один из факторов эффективности подобных средств при ожирении, однако точных выводов пока нет.