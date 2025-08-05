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В Самаре пройдет хакатон и фестиваль «Креатив на Волге» 16−17 августа

16−17 августа на площадке креативного кластера «Станкозавод» в Самаре состоится хакатон и фестиваль «Креатив на Волге» (16+).

16−17 августа на площадке креативного кластера «Станкозавод» в Самаре состоится хакатон и фестиваль «Креатив на Волге» (16+). Ожидается участие сотен специалистов из креативных индустрий со всей России.

Участники хакатона будут решать реальные бизнес-задачи в пяти треках под руководством экспертов. Среди треков — туризм, HR-брендинг, реклама, управление креативным бизнесом и один пока не раскрытый. Задачи предоставили компании ВкусВилл, MagnitTech и Агентство социокультурных технологий.

Параллельно пройдёт фестиваль с мастер-классами, выступлениями и музыкальной программой. Участие — открытое.

Подробности и регистрация — на kreativnavolge.ru и timepad.

Ранее мы писали, что в музее-галерее «Заварка» 8 и 10 августа расскажут (12+) о детстве в войну и угостят (12+) блюдами еврейской кухни.

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