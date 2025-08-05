Казань готовится к масштабному празднованию Дня города с салютом

После годичного перерыва в столице Татарстана вновь состоится праздничный салют в честь Дня города и республики. Торжественные мероприятия запланированы на 30 августа и обещают быть особенно зрелищными.
В прошлом году отмена фейерверка вызвала вопросы у горожан, однако культурная программа все равно порадовала выступлениями звезд. В этом году праздник вернет традиционный салют, который станет кульминацией торжеств.
Параллельно в Казани пройдет шестой фестиваль татарской культуры «Милли кием» с модными показами, поэтическими баттлами и концертами. В других городах Татарстана — Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске — также готовят насыщенные программы с участием популярных артистов.
Напомним, в августе татарстанцев не ждут дополнительные выходные.