Проведена космическая фотосессия Луны с помощью наноспутника «Зоркий»

«Такие эксперименты — съемка космических объектов с борта аппаратов ДЗЗ — сейчас набирают популярность в мире: это и демонстрация возможностей спутниковой аппаратуры, и решение технологических задач по калибровке камер. Это уникальный пример работы на стыке различных разделов математики, IT и инженерного дела, поскольку требуется и поймать объект съемки в объектив, и обеспечить ориентирование спутника, и не допустить засветки камеры солнечными лучами, и оценить, можно ли “раскрутить” спутник так, чтобы он смог провести съемку», — уточнил Иван Самыловский, руководитель баллистического центра факультета космических исследований МГУ, чьи слова приводятся в сообщении.