Кот, спасенный на Фонтанке, получил имя и медпомощь

Кота, которого больше недели пытались спасти из гранитного плена на набережной Фонтанки, передали ветеринарам. Как сообщили в службе спасения животных Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас», бродячий зверь явно пострадал в драке: у него подраны уши и рана на лапе.