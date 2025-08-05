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Кот, спасенный на Фонтанке, получил имя и медпомощь

Кота, которого больше недели пытались спасти из гранитного плена на набережной Фонтанки, передали ветеринарам. Как сообщили в службе спасения животных Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас», бродячий зверь явно пострадал в драке: у него подраны уши и рана на лапе.

Источник: https://t.me/koshkispas

— Сейчас рану обработали, зашили, предстоит курс антибиотиков, чтобы не ухудшилось, — рассказали спасатели. — Не исключены даже успокоительные, ибо стресс очень силен — и время, время, время, на восстановление здоровья и душевного равновесия.

Спасатели дали коту имя Орфей — говорят, «гранитными подземельями навеяло». Между тем сотрудники музея Бродского, которые катались на катере и первым заметили «пленника», собирались назвать его Бродским, Иосифом или Маруськой.

— Первое время он будет жить у волонтеров, затем ему найдут новых хозяев, — пообещали в «Кошкиспасе».