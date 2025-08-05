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Студент из Ростова изобрел менеджера по продажам с искусственным интеллектом

Полезного в продажах голосового робота изобрел студент в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Студент из Ростовской области изобрел голосового робота, способного работать менеджером по продажам. Об этом рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ), передает Панорама Ростов-на-Дону.

Робота нового типа разработал студент второго курса факультета «Информатика и вычислительная техника» ДГТУ Владимир Оганесян.

— Он умеет импровизировать в ходе диалога и убеждать клиентов. Это живой и реалистичный голос, искусственный интеллект подстраивает тембр и скорость произношения под каждого собеседника, — рассказал Владимир Оганесян.

Система способна выполнять «холодные» и «теплые» звонки, вести переписку в мессенджерах, собирать, анализировать данные и определять целевую аудиторию. Диалоги фиксируются, адаптируясь под клиента.

Также робот интегрирован с CRM-системой, что позволяет автоматизировать закупки, сокращать расходы и минимизировать риски. Как пояснил изобретатель, проект решает проблему упущенных клиентов, которые часто уходят к конкурентам из-за медленной реакции поставщиков.

Новое решение направлено не только на увеличение продаж, но и на снижение нагрузки на сотрудников. В перспективе робот сможет совершать до 2,5 тысяч звонков одновременно с конверсией 5−7%.

Работу над проектом разработчик планирует завершить через полгода. Затем менеджера с искусственным интеллектом должны подключить более чем в двух тысячах отделов продаж различных компаний.

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