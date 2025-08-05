Из Иркутска в Нячанг с 5 сентября запускают прямые рейсы. Теперь любители курортного отдыха смогут улететь во Вьетнам по пятницам и воскресеньям. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиакомпании.