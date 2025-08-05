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Из Иркутска в Нячанг с 5 сентября запускают прямые рейсы

Улететь во Вьетнам можно будет по пятницам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в Нячанг с 5 сентября запускают прямые рейсы. Теперь любители курортного отдыха смогут улететь во Вьетнам по пятницам и воскресеньям. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиакомпании.

— С 6 октября перевозчик введет рейсы по понедельникам, — уточняет пресс-служба авиакомпании.

А с 29 октября самолёт уже стабильно будут осуществлять рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона самолет в Ош прервал взлет из-за пересечения курса с Ми-8. Обошлось без последствий — никто не пострадал, ущерб не был причинен, и воздушное судно благополучно продолжило полет по маршруту.