Из Иркутска в Нячанг с 5 сентября запускают прямые рейсы. Теперь любители курортного отдыха смогут улететь во Вьетнам по пятницам и воскресеньям. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиакомпании.
— С 6 октября перевозчик введет рейсы по понедельникам, — уточняет пресс-служба авиакомпании.
А с 29 октября самолёт уже стабильно будут осуществлять рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона самолет в Ош прервал взлет из-за пересечения курса с Ми-8. Обошлось без последствий — никто не пострадал, ущерб не был причинен, и воздушное судно благополучно продолжило полет по маршруту.