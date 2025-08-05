Акула и скат сошлись в схватке у берега во Флориде

У побережья Панама-Сити американского штата Флорида произошла редкая для туристического пляжа сцена: акула-молот напала на крупного ската в мелководье. На видео видно, как в воду рядом с отдыхающими заплывают два морских хищника. Акула и скат сражаются почти у самой кромки воды, а на поверхности появляются их плавники. Один из очевидцев в кадре кричит: «Они едят друг друга!».
По словам наблюдателей, все произошло за считанные секунды. «Мы с друзьями были в воде, когда акула приплыла. Сначала мы не поняли, что происходит, но те, кто был на берегу, закричали, чтобы мы выходили», — рассказала участница событий Энни Кремер.
Девушка призналась, что находилась всего в паре метров от схватки. Выбежав из воды, отдыхающие увидели, как хищник побеждает в схватке: акула прокусила грудной плавник ската, и тот выбросился на берег.
По сведениям Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, акулы-молоты обитают как в открытом океане, так и в прибрежной зоне Атлантики и Мексиканского залива. Их рацион включает скатов, морских окуней, кальмаров, крабов и даже других акул. Акула может достигать пять с половиной метров в длину и доживать до 44 лет.