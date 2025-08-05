Акула и скат сошлись в схватке у берега во Флориде

У побережья Панама-Сити американского штата Флорида произошла редкая для туристического пляжа сцена: акула-молот напала на крупного ската в мелководье. На видео видно, как в воду рядом с отдыхающими заплывают два морских хищника. Акула и скат сражаются почти у самой кромки воды, а на поверхности появляются их плавники. Один из очевидцев в кадре кричит: «Они едят друг друга!».