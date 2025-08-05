Актёр из Норильска Артем Гайдуков в образе с кубанским колоритом: фото со съемок нового сериала «Знахарь»

По сюжету, Костя (Денис Васильев), водитель скорой помощи и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача по программе «Земский доктор». Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой «больничной ловушки» целым.