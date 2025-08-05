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Актёр из Норильска Артем Гайдуков в образе с кубанским колоритом: фото со съемок нового сериала «Знахарь»

ТНТ объявил о запуске нового сериала «Знахарь», участие в съемках которого принял представитель Красноярского края.

ТНТ объявил о запуске нового сериала «Знахарь», участие в съемках которого принял представитель Красноярского края.

Одну из ярких ролей в проекте исполнил актёр из города Норильска Андрей Гайдуков («На страже пляжа», «Про это самое»). Телеканал представил фотографии со съемок, на которых известный норильчанин запечатлен в образе кубанского блюстителя порядка, а компанию ему составляет популярная актриса Катерина Ковальчук, которая также перевоплотилась в персонажа комедии. Ранее Артем Гайдуков уже работал с Катериной в картине «На страже пляжа».

Также в касте представлены такие звезды кино, как Денис Васильев («Инспектор Гаврилов», «Крестоносцы»), Николай Фоменко («Нереалити», «Почка»), Светлана Пермякова («Патриот»), Павел Рассомахин («Камера! Мотор!»), Валерия Астапова («Девушки с Макаровым»).

По сюжету, Костя (Денис Васильев), водитель скорой помощи и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача по программе «Земский доктор». Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой «больничной ловушки» целым.

Ранее рассказывали, что красноярец Вася Пельмень участвует в шоу «Большой Куш. Бангкок».