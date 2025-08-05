В Челябинске подсчитали, сколько родителям придётся потратить на сборы в школу в 2025 году

Предметные тетради в магазинах стоят от 45 рублей, обложки для учебников можно купить за 26 рублей, а для тетрадей — за 4 рубля. Цены на тонкие тетради начинаются от 6 рублей, на цветную бумагу — от 70 рублей и столько же — на альбомы для рисования. Ручки можно купить за 2 рубля, что даже меньше, чем в прошлом году. Самый дешёвый дневник стоит 55 рублей, а самый дорогой — 520. Пеналы обойдутся в среднем в 300 рублей, цветные карандаши — от 40 до 300 рублей, рюкзаки для девочек — около 2 тысяч рублей, а для мальчиков — от 1,3 тысячи рублей.