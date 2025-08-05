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Омский водитель ответил за наезд на подростка

Суд обязал виновника выплатить 700 тысяч рублей за тяжкие травмы.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Омска вынес приговор 35-летнему местному жителю, сбившему подростка на пешеходном переходе. Водитель признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщила 5 августа прокуратура региона.

ДТП произошло на улице Химиков вечером 30 января 2025 года. Мужчина за рулем Toyota Sprinter совершил наезд на 17-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате подросток получил тяжкие телесные повреждения и попал в больницу.

Суд назначил виновнику полтора года ограничения свободы и обязал выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «КП Омск» сообщила, что нерадивых родителей заставляют платить алименты, угрожая тюрьмой.