Омский водитель ответил за наезд на подростка

ДТП произошло на улице Химиков вечером 30 января 2025 года. Мужчина за рулем Toyota Sprinter совершил наезд на 17-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате подросток получил тяжкие телесные повреждения и попал в больницу.