Опрос: Более четверти россиян экономят ради обустройства комнаты ребенка

По данным одного из крупных сетевых строительных магазинов, средний чек покупки товаров для ремонта и строительства в мае этого года составил 4,3 тысячи рублей. С началом летнего сезона цены продолжили расти. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько они подорожали и как сэкономить в ходе строительства.