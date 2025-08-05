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«Ранение обоих легких». Белоруска попала в больницу после самолечения иглоукалыванием

Белоруска попала в больницу с ранением легких после самолечения иглоукалыванием.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска попала в больницу с ранением легких после самолечения иглоукалыванием. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В Мозыре женщина практиковала в домашних условиях иглоукалывание и ее самооздоровление едва не закончилось трагедией. В ведомстве отметили, что в качестве инструмента белоруска использовала иглы от шприца. И в один из сеансов она решила их ввести в ткани задней поверхности грудной клетки, однако что-то пошло не так. Жительницы Мозыря почувствовала себя плохо и вызвала скорую медицинскую помощь.

«В срочном порядке с двухсторонним пневматораксом ее доставили в учреждение здравоохранения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении судебно-медицинской экспертизы специалисты зафиксировали у белоруски множественные колотые раны задней поверхности туловища вдоль позвоночника, которые проникали в грудные полости, с ранением обоих легких. В ГКСЭ добавили, что они образовались минимум от 50 травмирующих воздействий предметом, который обладает колющими свойствами.

В ведомстве подчеркивают, что сегодня жизни жительницы Мозыря ничего не угрожает.

Ранее сотрудник банка позвонил в милицию, когда белоруска хотела обменять 20 долларов.

Тем временем в Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье: «Сосед сообщил о выпавшем ребенке».

Кроме того, бешеная собака напала на свою хозяйку в Брагинском районе: «Шерсть облезла, пена из пасти».