«Ранение обоих легких». Белоруска попала в больницу после самолечения иглоукалыванием

В Мозыре женщина практиковала в домашних условиях иглоукалывание и ее самооздоровление едва не закончилось трагедией. В ведомстве отметили, что в качестве инструмента белоруска использовала иглы от шприца. И в один из сеансов она решила их ввести в ткани задней поверхности грудной клетки, однако что-то пошло не так. Жительницы Мозыря почувствовала себя плохо и вызвала скорую медицинскую помощь.