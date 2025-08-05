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Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Источник: РИА "Новости"

«C 1 сентября 2026 года все школьники Крыма должны быть в единой школьной форме. Это важная задача, для решения которой требуется длительный период», — сказала министр, отметив, что именно поэтому обязательной единая школьная форма в Крыму станет через год.

Лаврик уточнила, что в Крыму цвет школьной формы будет темно-синим, цвет утвержден. Для мальчиков — это пиджак, брюки и жилетка, для девочек пиджак, жилетка, юбка или брюки.

По мнению министра, школьная форма организует учеников и положительным образом влияет на качество знаний и достижения учащихся. Главное, чтобы школьная одежда была высокого качества, поскольку это связано со здоровьем детей, напомнила она.

При этом пока речь не идет о налаживании организованного пошива школьной формы, «в школах Крыма 229 тысяч детей, у нас нет такого производства», но совещание с предпринимателями, которые будут готовы работать в этом направлении, уже проведено, «будут открыты магазины, и все родители будут в равных условиях приобретать школьную форму для детей».

Ранее в республике поддержали введение нового ГОСТа на школьную форму. Требования нового ГОСТа вступили в России с 1 июля. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.

Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма — это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества.