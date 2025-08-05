Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма

При этом пока речь не идет о налаживании организованного пошива школьной формы, «в школах Крыма 229 тысяч детей, у нас нет такого производства», но совещание с предпринимателями, которые будут готовы работать в этом направлении, уже проведено, «будут открыты магазины, и все родители будут в равных условиях приобретать школьную форму для детей».