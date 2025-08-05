Дачный дом для нерпы Крошика расширили в Петербурге

Дачный дом для Крошика расширили в Петербурге. Теперь ластоногому есть где разгуляться. К слову, только подводную часть жилплощади увеличили почти в два раза. Хорошую новость сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.
— Завели и смогли установить новую сетную часть вольера. Наш капитан остался нами доволен, — добавили специалисты.
На опубликованных Фондом друзей балтийской нерпы кадрах видно, что Крошику действительно понравился его обновленный дачный дом. От радости он помахал всем ластами.
Напомним, на прошлой неделе в Ленинградской области прошел предпоследний выпускной — трех упитанных детенышей нерп выпустили в Ладожское озеро. Все прошло молниеносно — подопечные молниеносно скрылись под водой, что говорит о том, что они полностью готовы начать самостоятельную жизнь. Однако для этого им потребовалось целых три месяца. Первого ластоногого спасли у Лахта Центра, второго — на Васильевском острове, третьего — в Шлиссельбурге, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».