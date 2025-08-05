Турпоток в Крым летом может увеличиться на 35 процентов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристический поток в Крым этим летом уже увеличился на 20−35%, по итогам года он может превысить 7 миллионов человек, что станет одним из лучших результатов за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет. За летние месяцы турпоток на полуостров вырос, по разным оценкам, на 20−35%, а по итогам года он может превысить 7 миллионов человек», — говорится в сообщении союза.
По информации гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, которую привели в РСТ, сейчас загрузка объектов размещения Крыма близка к 96−98%, особенно на южном берегу. «Одна из причин успеха — Крым получил некоторое количество “анапских” туристов, это около 300−400 тысяч человек», — пояснил он.
По его прогнозу, Ялта, Алушта примут более 60% туристов от общего числа, 20% — восточный берег (Феодосия, Коктебель), 20% — западный Крым (Севастополь, Евпатория).
При этом в РСТ подчеркнули, что рост турпотока на полуостров в августе неизбежно влечет за собой увеличение очередей и времени ожидания проезда на Крымском мосту. В РСТ туристам советуют заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива.
По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.