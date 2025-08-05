Турпоток в Крым летом может увеличиться на 35 процентов

«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет. За летние месяцы турпоток на полуостров вырос, по разным оценкам, на 20−35%, а по итогам года он может превысить 7 миллионов человек», — говорится в сообщении союза.