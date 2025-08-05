Власти Ямного назвали виновника схода селя под Воронежем

Площадка жилого комплекса «Русская усадьба» относится к частной собственности, и все инженерные сети не находятся на муниципальном учете. Застройщик организовал отвод дождевой воды, однако эта система оказалась неэффективной в условиях сильных осадков и не соответствует современным стандартам ливневой канализации. В итоге это привело к обрушению участка и частичному сходу селя.