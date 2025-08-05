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Власти Ямного назвали виновника схода селя под Воронежем

Причиной схода селя в воронежском Ямном стало нарушение отвода воды.

Источник: Комсомольская правда

Недобросовестный застройщик мог стать причиной схода селя в селе Ямное Рамонского района, о чем сообщили в администрации сельского поселения 5 августа.

Площадка жилого комплекса «Русская усадьба» относится к частной собственности, и все инженерные сети не находятся на муниципальном учете. Застройщик организовал отвод дождевой воды, однако эта система оказалась неэффективной в условиях сильных осадков и не соответствует современным стандартам ливневой канализации. В итоге это привело к обрушению участка и частичному сходу селя.

— Эти объекты не были переданы на баланс администрации и остаются в зоне ответственности застройщика, а теперь — и владельцев этой территории, — отметили местные власти.

На месте продолжают работать специализированные машины, которые обеспечивают оперативное перенаправление потока воды, проводится расчистка территории и мониторинг состояния склона. Вопрос находится под контролем администрации поселения и Рамонского района.

Напоминаем, что сход селевых потоков произошел в прошедшее воскресенье. Грязная вода с большим количеством песка затопила автомобиль и приблизилась к домам почти вплотную к оконным проемам. Впоследствии было установлено, что в двух жилых домах были повреждены системы жизнеобеспечения.