Власти Ямного назвали виновника схода селя под Воронежем

Недобросовестный застройщик мог стать причиной схода селя в селе Ямное Рамонского района, о чем сообщили в администрации сельского поселения 5 августа.
Площадка жилого комплекса «Русская усадьба» относится к частной собственности, и все инженерные сети не находятся на муниципальном учете. Застройщик организовал отвод дождевой воды, однако эта система оказалась неэффективной в условиях сильных осадков и не соответствует современным стандартам ливневой канализации. В итоге это привело к обрушению участка и частичному сходу селя.
— Эти объекты не были переданы на баланс администрации и остаются в зоне ответственности застройщика, а теперь — и владельцев этой территории, — отметили местные власти.
На месте продолжают работать специализированные машины, которые обеспечивают оперативное перенаправление потока воды, проводится расчистка территории и мониторинг состояния склона. Вопрос находится под контролем администрации поселения и Рамонского района.
Напоминаем, что сход селевых потоков произошел в прошедшее воскресенье. Грязная вода с большим количеством песка затопила автомобиль и приблизилась к домам почти вплотную к оконным проемам. Впоследствии было установлено, что в двух жилых домах были повреждены системы жизнеобеспечения.