Глава Кировского района Самары: отключение света из-за перегрузки кондиционеров

Вечером в понедельник, 4 августа, в Кировском районе областного центра произошло аварийное отключение электричества. Причиной стала перегрузка электросетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду.
Как сообщил глава района Игорь Рудаков, увеличение нагрузки связано с активной работой кондиционеров и холодильников. Это привело к повреждению оборудования.
Ранее мы писали, что изменились даты магнитных бурь в августе.
Напомним, что в Самаре пройдет этап чемпионата РФ по пляжному футболу.