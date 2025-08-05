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Глава Кировского района Самары: отключение света из-за перегрузки кондиционеров

Вечером в понедельник, 4 августа, в Кировском районе областного центра произошло аварийное отключение электричества.

Вечером в понедельник, 4 августа, в Кировском районе областного центра произошло аварийное отключение электричества. Причиной стала перегрузка электросетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду.

Как сообщил глава района Игорь Рудаков, увеличение нагрузки связано с активной работой кондиционеров и холодильников. Это привело к повреждению оборудования.

Ранее мы писали, что изменились даты магнитных бурь в августе.

Напомним, что в Самаре пройдет этап чемпионата РФ по пляжному футболу.