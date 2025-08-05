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В Ростове-на-Дону провели эвакуацию из торгового центра

Очевидцы сообщили об эвакуации из ТЦ «Талер» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 августа, в Ростове-на-Дону провели эвакуацию людей из ТЦ «Талер». Об этом в сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным снимкам, вход в здание оцепили правоохранители. Также подъехала пожарная машина.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что эвакуация связана с угрозой минирования. Настоящая причина пока неизвестна, официальный комментарий от пресс-службы донского главка МВД еще не поступал.

Напомним, в июле подобный случай произошел на Сельмаше в Ростове. Тогда эвакуировали посетителей взрослой и детской поликлиник.

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