В Ростове-на-Дону провели эвакуацию из торгового центра

Сегодня, 5 августа, в Ростове-на-Дону провели эвакуацию людей из ТЦ «Талер». Об этом в сообщают очевидцы в социальных сетях.
Судя по опубликованным снимкам, вход в здание оцепили правоохранители. Также подъехала пожарная машина.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что эвакуация связана с угрозой минирования. Настоящая причина пока неизвестна, официальный комментарий от пресс-службы донского главка МВД еще не поступал.
Напомним, в июле подобный случай произошел на Сельмаше в Ростове. Тогда эвакуировали посетителей взрослой и детской поликлиник.
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