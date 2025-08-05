Минтранс Беларуси обратился к водителям такси, сказав об исключении из реестра

Минтранс Беларуси обратился к водителям такси, предупредив об исключении из реестра. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
В ведомстве пояснили, что перевозчики, которые воспользовались до 1 марта 2025 года правом подачи заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении данных о водителе без свидетельства о повышении квалификации, должны пройти переподготовку до 31 августа 2025 года.
«Данная информация актуальна для 1,7 тысячи водителей», — обратили внимание в Минтрансе.
В пресс-службе пояснили: перевозчику нужно в течение 15 календарных дней, но не позднее 15 сентября, после окончания срока повышения квалификации внести изменения в информацию про водителя. При невыполнении указанных сроков будет приниматься решение, связанное с приостановкой нахождения сведений в реестре о водителе.
Тем временем Минтранс заявил, что более 300 такси изъяты в Беларуси.
Кстати, Минтранс сказал белорусам, как избежать поездок в такси по завышенным тарифам.
А еще власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске.