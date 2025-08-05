Минтранс Беларуси обратился к водителям такси, сказав об исключении из реестра

В ведомстве пояснили, что перевозчики, которые воспользовались до 1 марта 2025 года правом подачи заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении данных о водителе без свидетельства о повышении квалификации, должны пройти переподготовку до 31 августа 2025 года.