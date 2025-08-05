Волонтеры «Народного фронта» развезли десятки тонн воды в ДНР

«Сами представляете, каково это, когда доктор идет на операцию — и хирургу нужно мыться, а он не может обеспечить это в полном объеме. Поэтому мы стараемся решать эти вопросы заблаговременно. В учреждении два отделения реанимации, много оперблоков во всем хирургическом корпусе, у нас есть отделение гемодиализа, где постоянно идет прокачка воды и обеспечение препаратов для гемодиализа», — рассказала главврач Республиканской детской клинической больницы Оксана Мармута.