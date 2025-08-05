Волонтеры «Народного фронта» развезли десятки тонн воды в ДНР

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Десятки тонн воды в 9 населенных пунктов ДНР развезли волонтеры «Народного фронта», сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
«Только за последние три дня в Донецкую Народную Республику было передано около 20 тонн питьевой воды из регионов России. В ближайшее время Народный фронт направит мощные генераторы для насосных станций в Енакиево, Макеевку и Донецк. В районах с большим дефицитом воды установим резервуары для создания запасов. Для отдаленных населенных пунктов и освобожденных городов задействуем водовозы и мобильные емкости», — рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко, его слова приводит пресс-служба.
В «Народном фронте» подчеркнули, что особое внимание уделяется медицинским учреждениям, где вода необходима не только для питьевого режима, но и для лечебных и технических целей.
«Сами представляете, каково это, когда доктор идет на операцию — и хирургу нужно мыться, а он не может обеспечить это в полном объеме. Поэтому мы стараемся решать эти вопросы заблаговременно. В учреждении два отделения реанимации, много оперблоков во всем хирургическом корпусе, у нас есть отделение гемодиализа, где постоянно идет прокачка воды и обеспечение препаратов для гемодиализа», — рассказала главврач Республиканской детской клинической больницы Оксана Мармута.
Как отметили в пресс-службе, воду волонтёры Молодёжки Народного фронта вместе с региональным исполкомом также развезли жителям и соцучреждениям Донецка, Макеевки, Енакиево, Харцызска, Сердитого, Новоорловки, Никольского, Курахово.