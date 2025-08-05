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В Госдуме призвали ввести уведомления при переводе денег экстремистам

«Новые люди» предложили ввести уведомления при переводе денег экстремистам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести уведомления при переводе денег, если получателем является экстремист или нежелательная организация, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем обязать банки перед совершением транзакции выводить на экран клиента автоматическое уведомление, если получатель средств находится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Минюста», — сказано в документе.

В документе подчеркивается, что инициатива позволит оградить граждан от непреднамеренной отправки денежных средств и исключить случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые переводят деньги без злого умысла, не зная о статусе конечного получателя, и одновременно станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности.

Отмечается, что банки уже проверяют операции по спискам Росфинмониторинга, а с июля 2024 года успешно внедрена система предупреждений о переводах на подозрительные счета мошенников.

«Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина), поручить профильным департаментам Банка России проработать совместно с Росфинмониторингом и Минюстом России механизм интеграции соответствующих перечней в систему обязательных превентивных уведомлений для клиентов банков», — говорится в обращении.

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