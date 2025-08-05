ЕГС РАН: южная часть Камчатки сдвинулась на 2 метра после землетрясения

Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.