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С ветерком, но не всегда: в крымских автобусах появятся кондиционеры

В Крыму планируют закупить автобусы с кондиционерами.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс Крыма планирует закупить значительное количество автобусов с кондиционерами, что должно повысить комфорт передвижения для жителей и туристов региона.

«В этом году планируется закупка большого количества подвижного состава, чтобы обеспечить более комфортную перевозку наших жителей и гостей республики. Будут приобретены низкопольные автобусы, чтобы была обеспечена доступная среда», — уточнил первый заместитель министра транспорта Крыма Арсений Козловский.

Однако стоит отметить, что новые автобусы будут использоваться только муниципальными перевозчиками, сообщают наши коллеги из «Крымской газеты». Частные компании и водители, работающие на собственном транспорте и обслуживающие множество межмуниципальных маршрутов, останутся без обновлений в своем автопарке.