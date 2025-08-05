С ветерком, но не всегда: в крымских автобусах появятся кондиционеры

Однако стоит отметить, что новые автобусы будут использоваться только муниципальными перевозчиками, сообщают наши коллеги из «Крымской газеты». Частные компании и водители, работающие на собственном транспорте и обслуживающие множество межмуниципальных маршрутов, останутся без обновлений в своем автопарке.