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Самарский медиум Олег Шепс снялся с возлюбленной Полиной на яхте

Олег Шепс, один из самых загадочных медиумов страны, долгие годы держал личную жизнь в секрете, предпочитая не делиться подробностями о чувствах и отношениях.

Олег Шепс, один из самых загадочных медиумов страны, долгие годы держал личную жизнь в секрете, предпочитая не делиться подробностями о чувствах и отношениях. Однако недавно он впервые сделал откровенное признание — в его жизни появилась любимая женщина.

Поклонники долго гадали, есть ли у Олега возлюбленная, ведь сам он лишь мельком намекал на возможные отношения. В июле Шепс дал понять, что его сердце уже не свободно, но имени избранницы тогда не назвал.

Теперь же всё стало ясно: новой избранницей медиума стала Полина — фотограф из Тюмени. Пара больше не скрывает свои чувства. Недавно они провели совместный отдых в Таиланде, а первое совместное фото было сделано на берегу Волги, в родном городе Олега.

Похоже, отношения развиваются стремительно и серьёзно. Ходят слухи, что Полина уже знакома с семьёй Шепса. Возможно, не за горами и более серьёзные перемены в личной жизни известного экстрасенса из Самары.

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