Энергетики «Т Плюс» в Перми проверили более километра тепломагистралей с помощью робота-диагноста

В Пермских тепловых сетях ПАО «Т Плюс» внедрён инновационный телеуправляемый комплекс для диагностики и оценки технического состояния трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это оборудование оснащено высокоточной камерой, которая позволяет проводить визуальный и измерительный контроль сварных швов, а также модулем магнитной дефектоскопии для анализа состояния труб. В настоящее время работы ведутся в Кировском районе Перми.
Робот-диагност способен обнаруживать участки теплосетей с критическим или близким к критическому уровнем утончения стенок труб. Своевременное выявление и устранение таких дефектов помогает предотвратить порывы, особенно в период отопительного сезона. Это, в свою очередь, сокращает потери теплоносителя и повышает надёжность теплоснабжения жителей города.
Владислав Маслов, заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: «Использование робота-диагноста — это значительный шаг вперёд в обеспечении надёжности теплоснабжения. Технология позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, что даёт нам возможность своевременно принимать меры и минимизировать риски для клиентов. Это особенно важно в преддверии отопительного сезона, ведь в период осенне-зимнего максимума нагрузка на сети возрастает».
Телеуправляемый диагностический комплекс представляет собой сложное высокотехнологичное оборудование, поэтому для его обслуживания сотрудники «Т Плюс» в Перми прошли специальное обучение. С начала межсезонной подготовки с использованием робота-диагноста уже выявлено 83 повреждения на тепловых сетях краевой столицы. На данный момент проверено 1,1 км трубопроводов в Индустриальном, Дзержинском, Свердловском районах. Диагностические работы с применением современного оборудования продолжаются.
Робот обеспечивает комплексную оценку состояния теплосетей, по которым в дома жителей подается отопление и горячая вода. Данные, полученные в ходе диагностики, анализируются с помощью специализированного программного обеспечения. Скорость обследования составляет примерно 10 часов на каждые 100 метров трубопровода. Такой метод позволяет оценить техническое состояние не только в контрольных точках, таких как тепловые камеры, но и по всей длине труб.