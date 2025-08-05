Энергетики «Т Плюс» в Перми проверили более километра тепломагистралей с помощью робота-диагноста

Робот обеспечивает комплексную оценку состояния теплосетей, по которым в дома жителей подается отопление и горячая вода. Данные, полученные в ходе диагностики, анализируются с помощью специализированного программного обеспечения. Скорость обследования составляет примерно 10 часов на каждые 100 метров трубопровода. Такой метод позволяет оценить техническое состояние не только в контрольных точках, таких как тепловые камеры, но и по всей длине труб.