Власти возобновили выдачу разрешений на строительство в Ростове-на-Дону

— У нас был определенный переходный период, когда мы разрабатывали нормативные документы. Сегодня все регламенты услуг разработаны. Если говорить о разрешениях на строительство, их получили 36 многоквартирных домов. Всего 22 разрешения выдали, в них 36 МКД. Работу продолжаем, — прокомментировал Сергей Вифлянцев.