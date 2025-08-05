Власти возобновили выдачу разрешений на строительство в Ростове-на-Дону

В Ростовской области возобновили выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.
— У нас был определенный переходный период, когда мы разрабатывали нормативные документы. Сегодня все регламенты услуг разработаны. Если говорить о разрешениях на строительство, их получили 36 многоквартирных домов. Всего 22 разрешения выдали, в них 36 МКД. Работу продолжаем, — прокомментировал Сергей Вифлянцев.
По итогам нового строительства должны ввести в эксплуатацию более 900 тысяч кв. метров жилья.
Напомним, разрешения застройщикам в Ростове-на-Дону не выдавали с декабря 2024 года. В этот период был проведен аудит ранее выданных документов на строительство, проверялись также одобренные проекты, по которым не были начаты работы. Добавим, ранее на Дону создали региональный совет по градостроительству.
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