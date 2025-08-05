Внешний вид и вкус белого гриба, как его не спутать с ложным боровиком

Учтите: у белого гриба есть несколько съедобных разновидностей — например, боровик сосновый (Boletus pinophilus) и боровик березовый (Boletus betulicola), отметил миколог. Они похожи на обычный белый и по вкусу ничуть не уступают ему, просто растут соответственно в сосновых борах и березняках. Новичков может смутить их отличия в окраске шляпки (у соснового более красновато-бурая, у березового — светлая, желтовато-охристая), но это не ложные, а такие же съедобные белые грибы. Главное — у них, как и у обычного белого, отсутствуют розовые тона на губчатом слое и неприятный запах.