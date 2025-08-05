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Артем Дзюба рассказал, почему первый пенальти в игре со «Спартаком» бил Лончар

29-летний черногорец пробил выше ворот с 11 метров на 64-й минуте встречи.

Источник: МК.RU Самара

29-летний черногорец пробил выше ворот с 11 метров на 64-й минуте встречи.

Напомним, матч третьего тура между «Акроном» и «Спартаком» в Самаре завершился вничью — 1:1. У хозяев с пенальти забил Артем Дзюба, у москвичей отличился Пабло Солари. Оба — в добавленное ко второму тайму время.

До этого вратарь гостей Александр Максименко задел в штрафной футболиста «красно-черных» Максима Болдырева. Судья назначил 11-метровый. При этом игроки волжан не могли определиться, кому исполнять.

У мяча стояли Дзюба, Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар. В итоге уступили последнему.

«Лончар изъявил желание пробить. Конечно, в такой ситуации уступлю партнеру. Хотелось, чтобы Стефан забил первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Он был полон решимости», — объяснил Артем Дзюба.

Подчеркнул: после промаха черногорца попытался приободрить его. Также чувствовал свою вину.

«Никаких вопросов здесь больше не должно быть, как и не было криков и склок каких-то», — добавил 36-летний форвард «Акрона».

В разговоре с журналистом Андреем Бабичем заявил, что выводы после этого сделали. В будущем, сказал Дзюба, «устраивать спекуляции» по пенальти не будут.

Недавно гендиректор тольяттинцев Константин Клюшев поддержал возвращение пива на российские стадионы.

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