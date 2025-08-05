Самарская область вошла в ТОП-3 лидеров ПФО по числу миллионеров

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по числу сотрудников с ежемесячным доходом выше 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Росстат.
По данным на апрель 2025 года, в регионе таких работников было 289 человек. Для сравнения, средняя зарплата по области в этот период составляла 74 632 рубля.
Самые высокие средние зарплаты фиксировались в сфере добычи полезных ископаемых — около 110 тысяч рублей в месяц.
Ранее мы писали, что большинство студентов вузов Самары считают, что во время учебы нужно работать.