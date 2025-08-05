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Самарская область вошла в ТОП-3 лидеров ПФО по числу миллионеров

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по числу сотрудников с ежемесячным доходом выше 1 миллиона рублей.

Самарская область заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по числу сотрудников с ежемесячным доходом выше 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Росстат.

По данным на апрель 2025 года, в регионе таких работников было 289 человек. Для сравнения, средняя зарплата по области в этот период составляла 74 632 рубля.

Самые высокие средние зарплаты фиксировались в сфере добычи полезных ископаемых — около 110 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что большинство студентов вузов Самары считают, что во время учебы нужно работать.