Астроном Бурмистров: комета 3I/ATLAS остается внутри орбиты Юпитера

«В настоящее время комета находится внутри орбиты Юпитера, двигаясь к Марсу. В октябре 2025 года она пройдет на расстоянии 210 млн км от Солнца, а минимальное расстояние до Земли составит 240 млн км. По текущим расчетам она не представляет для нас угрозы. 3I/ATLAS даже не пересечет орбиту Земли, а предсказанная траектория показывает, что в процессе путешествия по нашей системе она гораздо ближе будет приближаться к Марсу — 28 млн км, Венере — 97 млн км и Юпитеру — 54 млн км», — уточнил Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.