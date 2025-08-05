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«Акрон» стал вторым, а «Крылья» 11-ми по ожидаемым голам в третьем туре РПЛ

Тольяттинцы пропустили вперед только петербургский «Зенит».

Источник: МК.RU Самара

Тольяттинцы пропустили вперед только петербургский «Зенит».

В третьем туре «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком» в Самаре — 1:1, а «Крылья Советов» разобрались с «Ростовом» на его поле — 4:1 (6+). «Молодые и звонкие» набрали 2,15 балла по ожидаемым голам, «зелено-бело-синие» — 1,14.

Подопечные Заура Тедеева заняли с такими цифрами второе место по профильному показателю, команда Магомеда Адиева стала лишь 11-й.

«В атаке максимальный оверперфоманс показали “Крылья Советов”, забившие на 2,86 гола больше ожидаемого», — добавили в «Яндекс Спорттехе».

Недавно нападающий тольяттинцев Артем Дзюба объяснил, почему первый пенальти в матче против «красно-белых» бил Стефан Лончар. Черногорец не реализовал 11-метровый на 64-й минуте.

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