«Акрон» стал вторым, а «Крылья» 11-ми по ожидаемым голам в третьем туре РПЛ

Тольяттинцы пропустили вперед только петербургский «Зенит».
Подопечные Заура Тедеева заняли с такими цифрами второе место по профильному показателю, команда Магомеда Адиева стала лишь 11-й.
«В атаке максимальный оверперфоманс показали “Крылья Советов”, забившие на 2,86 гола больше ожидаемого», — добавили в «Яндекс Спорттехе».
Недавно нападающий тольяттинцев Артем Дзюба объяснил, почему первый пенальти в матче против «красно-белых» бил Стефан Лончар. Черногорец не реализовал 11-метровый на 64-й минуте.
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