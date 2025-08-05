Кто выступит для екатеринбуржцев на Дне строителя — программа

Екатеринбург 9 августа отпразднует День строителя. Главным хедлайнером праздника станет Дима Билан. Также в программе — велогонки, мотошоу и мастер-классы.
На главной сцене в Историческом сквере праздник начнется в 12:00 с выступления DJ Кlёn. В 13:00 на сцену выйдет группа Funk Power, в 14:00 — Roli band, в 15:00 — Anisha. В 17:00 запланировано выступление Tonya Mak Team, в 18:00 ВИА «Друзья», в 19:00 — коллектив «Немодные», в 20:00 — elcapitan!. Дима Билан поздравит екатеринбуржцев с праздником в 20:30.
В Историческом сквере гости праздника смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции на тему строительства.
На проспекте Ленина гостей с 12:00 до 20:00 ждет шоу с трюками на велосипедах и мотоциклах. Там же, на Ленина, екатеринбуржцы увидят выставку военных машин. Организаторы обещают показать штабной автомобиль ГАЗ-67, трехосный грузовик повышенной проходимости ГАЗ-ААА, на котором в годы ВОВ базировались установки реактивного огня «Катюша», а также грузовик ЗИС-5 с зенитной прожекторной установкой. Вход на все мероприятия свободный.