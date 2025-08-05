Кто выступит для екатеринбуржцев на Дне строителя — программа

На проспекте Ленина гостей с 12:00 до 20:00 ждет шоу с трюками на велосипедах и мотоциклах. Там же, на Ленина, екатеринбуржцы увидят выставку военных машин. Организаторы обещают показать штабной автомобиль ГАЗ-67, трехосный грузовик повышенной проходимости ГАЗ-ААА, на котором в годы ВОВ базировались установки реактивного огня «Катюша», а также грузовик ЗИС-5 с зенитной прожекторной установкой. Вход на все мероприятия свободный.