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Жара никуда из Молдовы уходить не торопится: Синоптики продлили действие «желтого» кода

Максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи продлили действие «жёлтого» кода в связи с сильной жарой. Он будет действовать и в среду, 6 августа.

В обозначенных на фото жёлтым цветом районах максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C.

В обозначенных на фото жёлтым цветом районах максимальная температура воздуха достигнет +33…+35°C. Фото: соцсети.

Гражданам настоятельно рекомендуется избегать прямого воздействия солнца, стараться не выходить на улицу с 11:00 до 18:00, употреблять больше жидкости и ограничить физические нагрузки.

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